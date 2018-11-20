جرحى بإطلاق نار قرب مستشفى في شيكاغو

أصيب عدد من الأشخاص بجروح، أحدهم شرطي "بحالة حرجة"، في إطلاق نار وقع الاثنين في محيط مستشفى بشيكاغو، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، والتي دعت السكان إلى توخي الحيطة والحذر.



من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة، أنطوني غوغليلمي، في تغريدة على تويتر، إنه "حصل إطلاق نار (..) في محيط مستشفى ميرسي. تجنبوا هذه المنطقة"، مشيراً إلى أن هناك "العديد من الضحايا"، أحدهم "شرطي حالته حرجة لكنه يتلقى رعاية طبية ممتازة".



كما أكد غوغليلمي أن "عناصر الشرطة بصدد إجراء عملية تفتيش منهجية للمستشفى. لقد أصيب مطلق نار واحد محتمل على الأقل".



من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن إدارة المستشفى عمدت إلى إخلاء المرضى وقد خرج بعضهم على كراس نقالة.



كذلك نشرت الشرطة تعزيزات كبيرة حول هذا المستشفى الجامعي.