شركة تقاطع مستوطنات الضفة..وإسرائيل ترد "استسلام بائس"

قررت شركة إير بي.إن.بي لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، إلغاء قوائم الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في تحرك وصفته إسرائيل بأنه استسلام بائس للمقاطعين، فيما أشاد به الفلسطينيون واعتبروه خطوة باتجاه السلام إن حذت شركات أخرى حذوها.



وأكدت الشركة في بيان الاثنين أن القرار الذي يؤثر على نحو مئتي قائمة، سيسري في الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن قرارها جاء بسبب وقوع قوائمها في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وأضافت في بيانها أنها تأمل أن يوضع قريبا إطار يصطف فيه المجتمع الدولي بأسره لحل هذا الصراع التاريخي، ووضع مسار واضح يلتزم به الجميع.

في المقابل، وصف وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين خطوة إير بي.إن.بي بأنها أكثر خطوات الاستسلام بؤساً لجهود المقاطعة، وأن إسرائيل سترد بمساندة دعاوى قضائية ضد الشركة في المحاكم الأميركية.

