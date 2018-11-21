بومبيو: ملتزمون بتعزيز أمننا القومي المرتبط بالسعودية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة تعزز أمنها القومي، والمرتبط بالسعودية.



وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في واشنطن: "نواصل البحث عن الحقيقة بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي".



وتابع: "مثلما قال الرئيس اليوم، ستواصل الولايات المتحدة الحفاظ على علاقتها مع المملكة العربية السعودية"، مضيفاً: "هذا التزام طويل (الأمد) وتاريخي وحيوي للغاية بالنسبة للأمن القومي للأميركيين".



من جهته، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية.



وقال ترمب، في بيان، إن أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل خاشقجي، مشيراً إلى أنه "ربما سيصعب معرفة الحقائق كافة المحيطة بالجريمة".