وفد حماس في القاهرة استكمالاً للمصالحة.. وفتح ترحب

يصل وفد من حماس اليوم الخميس عبر معبر رفح الحدودي إلى القاهرة لاستكمال مشاورات المصالحة والتهدئة. ويترأس الوفد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.



وتعليقاً على الزيارة، أوضح الناطق باسم حماس فوزي برهوم أنها تهدف إلى إنهاء الحصار عن غزة، وبحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية.

من جهتها، رحبت حركة فتح بتلك المساعي، وأبلغت السلطات المصرية استعدادها العودة إلى مشاورات المصالحة من النقطة التي توقفت عندها.

وفي هذا السياق، يتوقع أن يصل وفد من حركة فتح الأسبوع المقبل إلى القاهرة لمناقشة المسؤولين المصريين فيما توصلوا له مع وفد حماس.



من جانبه، رحب عضو اللجنة المركزية للحركة، محمد اشتية بالجهود المصرية، مبدياً استعداد الحركة للعودة إلى النقطة التي توقفت عندها.



إلى ذلك، أشاد نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بجهود مصر كلاعب حاسم في ملف التهدئة، مضيفاً أن هناك جهات مختلفة تحاول منع التوصل لاتفاق بشأن التهدئة في غزة.

