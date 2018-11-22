محمد بن زايد: شراكة وثيقة تنتظر الإمارات والسعودية

أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، لدى وصول ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان، مساء الخميس، إلى #الإمارات في بداية جول عربية أن "آفاقا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر الامارات و #السعودية".



واضاف الشيخ محمد بن زايد: "نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة مع السعودية"، مشيرا إلى أن "الإمارات ستظل على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا للسعودية".

وكان ولي العهد السعودي قد غادر الخميس المملكة للبدء في جولة خارجية ستشمل عدداً من الدول العربية. واستهل جولته من الإمارات.



وأصدر الديوان الملكي السعودي، الخميس، بياناً جاء فيه ما يلي:



بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من تلك الدول، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الخميس 22 / 11 / 2018 لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة.