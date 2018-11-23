سفير الإمارات بلندن:عائلة هيدجز قدمت التماسا بالعفو عنه

أكد سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة سليمان المزروعي اليوم الجمعة، أن عائلة الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المسجون بتهمة التجسس قدمت التماسا بالعفو عنه.



وقال المزروعي: "أسرة السيد هيدجز قدمت طلباً للعفو عنه، والحكومة تدرس الطلب، وقد أجرى وزير الخارجية البريطانية محادثة إيجابية مع وزير خارجيتنا، كما أنني التقيت بالوزير أمس".



وتابع: "وكما قال الوزير البريطاني، لدينا علاقة شراكة مهمة مع المملكة المتحدة، ونظرا لأهمية هذه العلاقات فكلنا أمل في إمكانية الوصول إلى حل مقبول".

