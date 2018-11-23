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سفير الإمارات بلندن:عائلة هيدجز قدمت التماسا بالعفو عنه

المصدر: الحدث.نت
سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة سليمان المزروعي
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أكد سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة سليمان المزروعي اليوم الجمعة، أن عائلة الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المسجون بتهمة التجسس قدمت التماسا بالعفو عنه.

وقال المزروعي: "أسرة السيد هيدجز قدمت طلباً للعفو عنه، والحكومة تدرس الطلب، وقد أجرى وزير الخارجية البريطانية محادثة إيجابية مع وزير خارجيتنا، كما أنني التقيت بالوزير أمس".

وتابع: "وكما قال الوزير البريطاني، لدينا علاقة شراكة مهمة مع المملكة المتحدة، ونظرا لأهمية هذه العلاقات فكلنا أمل في إمكانية الوصول إلى حل مقبول".

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