طهران تنفي مزاعم أميركا عن برنامج كيمياوي إيراني "سري"

نفت #إيران، اليوم الجمعة، انتهاكها لمعاهدة دولية بعدم كشفها عن كل قدراتها من الأسلحة الكيمياوية للأمم المتحدة، ووصفت مزاعم أميركية في هذا الشأن بأنها عارية عن الصحة.



وخلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي أمس الخميس كرر المندوب الأميركي كينيث وارد مخاوف واشنطن من أن إيران تحتفظ ببرنامج للأسلحة الكيمياوية لم تكشف عنه للمنظمة.



ونقل التلفزيون الإيراني عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية القول: "مرة أخرى توجه أميركا اتهامات باطلة لإيران.. نرفضها بشدة". وأضاف أن هدف واشنطن هو تحويل الانتباه الدولي عن دعمها المستمر للترسانات الكيمياوية الإسرائيلية، حسب زعمه.



ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل. ووقعت على معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية عام 1993 لكنها لم تصدق عليها بعد قائلةً إنه يجب أن يسبق ذلك تحقيق تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط.

