إيران تتيح لسفنها حمل جنسيات أجنبية أخرى

أبلغ إسحاق جهانغيري المساعد الأول للرئيس الإيراني وزارة الطرق والتنمية العمرانية ومنظمة الملاحة البحرية والموانئ الإيرانية بقانون يسمح بتغيير جنسية السفن الإيرانية لجنسيات أخرى.

ووفقاً لهذا القانون لا يمكن للسفينة التي تغير جنسيتها من الإيرانية إلى جنسية بلد آخر أن ترفع العلم الإيراني، كما لم يمنح اسم السفينة ورقم التسجيل الخاص بها لسفينة أخرى.

وتتيح لائحة هذا القانون استعادة الجنسية الإيرانية للسفينة التي تم تغيير جنسيتها، بعد إرسال مالك السفينة طلباً ينص على هذا الأمر لمنظمة الملاحة والموانئ الإيرانية.

