البحرين: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 67%

انتهت الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية، مساء السبت، وأُغلقت صناديق الاقتراع بعد إقبال كثيف من الناخبين وبمشاركة نسائية وشبابية ملحوظة



وأعلن وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بلغت 67%، وهي الأعلى في تاريخ البلاد.



ولم يذكر الوزير موعد إعلان النتائج.



من جهتها، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن التصويت استمر لمدة 12 ساعة في 54 مركز اقتراع قبل انتهائه في الساعة الثامنة مساء (17.00 بتوقيت غرينتش).



إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" بأن الساعات الأولى للانتخابات شهدت إقبالاً كبيراً، حيث اصطفت طوابير الناخبين خارج مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم تحت قبة البرلمان، وفي المجالس البلدية، لافتاً إلى وجود إقبال ملحوظ من قبل الشباب والنساء، بالإضافة إلى كبار السن.

كما أشار إلى أن هذه الانتخابات شهدت أعلى نسبة ناخبين مؤهلين، إذ بلغت نحو 365 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحين من الرجال 459، ومن النساء 47.

وصوت الناخبون لاختيار 40 نائباً، و30 مجلساً بلدياً، وفق أرقام اللجنة العليا للانتخابات.

كذلك جرت الانتخابات في 40 دائرة انتخابية بأربع مناطق هي العاصمة والمحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية.

وشارك في تنظيم العملية الانتخابية أكثر من 2400 شخص، فيما وصل عدد المراقبين إلى 231 مراقباً، في وقت بلغ عدد الناخبين خارج البحرين الذين أدلوا بأصواتهم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من 3600 ناخب.

وشهدت الانتخابات المرتقبة حظر مشاركة منسوبي الجمعيات السياسية التي جرى حلها من قبل القضاء. والإجراء هو الأول من نوعه تطبقه البحرين منذ الانتخابات النيابية عام 2002، التي شهدت أول انتخابات بعد إقرار ميثاق العمل الوطني في شباط/فبراير 2001.