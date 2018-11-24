روحاني يصف إسرائيل بـ"ورم سرطاني" يخدم مصالح الغرب

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل بأنها "ورم سرطاني" أسسته الدول الغربية لتعزيز مصالحها في الشرق الأوسط.

كثيراً ما يندد زعماء إيران بإسرائيل ويتوقعون نهايتها، لكن روحاني نادراً ما يستخدم مثل هذا الخطاب.

قال روحاني في كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية السنوي، السبت، إن "إحدى النتائج المشؤومة للحرب العالمية الثانية هي تكوين ورم سرطاني في المنطقة".

ثم أشار إلى إسرائيل باعتبارها "نظام زائف" أقامته الدول الغربية.

يُذكر أن إيران تدعم الميليشيات المسلحة مثل حزب الله وحماس والتي تعهدت بتدمير إسرائيل.

