احتجاجات إيران مستمرة لليوم 15.. والشرطة تواصل القمع والاعتقال

تتواصل احتجاجات العمال في مدينة الأحواز جنوب غرب إيران، لليوم الخامس عشر على التوالي، للمطالبة بتحسين ظروفهم ورفضًا للغلاء وانهيار العملة والظروف الاقتصادية المتدهورة.

المتظاهرون معظمهم من شركتين لصناعة الصلب وقصب السكر، ويعانون من تأخر الرواتب وظروف العمل القاسية.

هذا وتدخلت شرطة النظام الإيراني بقمع الاحتجاجات بالعنف، كما اعتقلت عددا من النشطاء العمالين، إضافة إلى صحفية كانت تغطي التظاهرات.

وهتف المتظاهرون ضد الحكومة والحرس الثوري، واصفين اتحادهم ضد العمال بأسلوب المافيا.

وتعاني الشركات التي يعمل فيها المحتجون، من مشكلات في بعض خطوط الإنتاج، بسبب عدم وجود المواد الخام، ما أدى لطرد الكثير من العمال.

هذا وانضم سكان المنطقة للاحتجاجات، كما لاقت دعمًا من قبل الإيرانيين في مدن أخرى منها طهران.

وتشهد إيران منذ أواخر العام الماضي إضرابات واحتجاجات مستمرة بسبب ظروف العمل السيئة، وتردي الأوضاع المعيشية، وهو المعاناة التي ازدادات مؤخرًا مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها على النظام.



