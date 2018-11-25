السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا من زيارة الشانزليزيه

دعت السفارة السعودية المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في باريس، إلى تجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه، والمناطق المحيطة بها نظراً لتطورِ الأوضاع في تلك المنطقة، داعية السعوديين في باريس للتواصل ِمعها في الحالاتِ الطارئة.



وأصيب ما لا يقل عن 19 شخصاً بجروح، السبت، بينهم 4 من عناصر الشرطة الفرنسية، بعد اندلاع احتجاجات في باريس بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية لماكرون، في ثاني مطلع أسبوع يشهد احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا.



وخلال الاحتجاجات، أُضرمت النيران في مقطورة وانفجرت في شارع الشانزليزيه، أشهر وجهة سياحية في فرنسا، بينما حاول رجل الهجوم على رجال الإطفاء، لكن بعض المتظاهرين أنفسهم سيطروا عليه ومنعوه من القيام بذلك.