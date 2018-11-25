المنامة: إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية استهدفت الانتخابات

ذكرت السلطات البحرينية أن إيران مصدرُ أربعين ألف رسالة إلكترونية استهدفت التأثير سلباً على العملية الانتخابية التي شهدتها البحرين.

وأكدت سلطات الأمن الإلكتروني عدم صحة رسائل مفبركة تلقاها مواطنون وتدّعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات.

وأشارت إلى رصد عدد من الهواتف المستخدمة في بث هذه الرسائل و أبانت أن التحريات كشفت وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين وآخرين في إيران، حيث قاموا باختراق عدد من الخوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، وجارٍ اتخاذ ُ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

انتهت الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية، مساء السبت، وأُغلقت صناديق الاقتراع بعد إقبال كثيف من الناخبين وبمشاركة نسائية وشبابية ملحوظة



وأعلن وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بلغت 67%، وهي الأعلى في تاريخ البلاد.

