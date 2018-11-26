الإمارات تصدر عفواً عن مواطن بريطاني مدان بالتجسس

أصدرت دولة الإمارات عفواً عن البريطاني ماثيو هيدجيز المدان بالتجسس. وأعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن هيدجز سيغادر البلاد بعد استكمال الإجراءات.

وكانت الإمارات عرضت في وقت سابق الاثنين تسجيل فيديو يعترف فيه المواطن البريطاني، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، بتهم تجسس كدليل إدانة.

وصدر حكم السجن المؤبد على هيدجز (31 عاما) في جامعة درم، الأسبوع الماضي، بعد أن تم القبض عليه في الخامس من مايو إثر زيارة، قال إنها بهدف الدراسة، مدتها أسبوعين.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن قرار محكمة الاستئناف في #أبوظبي في قضية الجاسوس المُدان ماثيو هيدجز البريطاني الجنسية، صدر الأربعاء.

وأوضحت وزارة الخارجية أن عائلة السيد هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وذلك عبر رسالة شخصية، وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة عقب ذلك أن الشيخ خليفة، قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم السيد هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.

إلى ذلك، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تعليق له على الحكم الصادر والعفو الرئاسي الذي أعقبه: "إن الرأفة والمكارم التي عهدناها من صاحب السمو رئيس الدولة من خلال العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً ..ففي حين حرصت دولة الإمارات على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات".

يذكر أن القضية المرفوعة ضد هيدجز استندت إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التي قدمها السيد هيدجز بنفسه، ومن بينها ما يوثق تسخير وتدريب عناصر لاستخدامها في التجسس والمعلومات السرية المُستهدفة.

وقد تحققت المحكمة من عمل المتهم في أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق أجهزة الاستخبارات الإماراتية.

