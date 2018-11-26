الحرس الثوري يعتزم تشكيل ميليشيا باسيج للأقليات

يبدو أن إيران تسعى لتوسيع ميليشياتها، لتطال شرائح "طائفية" أخرى في البلاد، تحسباً لأي أحداث آتية.

فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه يعتزم تشكيل ميليشيات «باسيج» لدى الأقليات الدينية في البلاد.

وقال الجنرال رضا يزدي، وهو قائد فيلق في الحرس الثوري، في إشارة إلى الحرب الإيرانية - العراقية (1980-1988): «هناك شهداء من مختلف الأديان التوحيدية، سقطوا خلال فترة الدفاع المقدس. وحدات التعبئة للأقليات الدينية، بهويتها الإيرانية، يمكنها في المراحل الحساسة أن تكون مفيدة جداً في صون وحدة أراضي البلاد والدفاع عن النظام والثورة». وأضاف: «الشعب الإيراني بكل طوائفه مستعد للتضحية من أجل البلاد، وتشكيل وحدات تعبئة للأقليات الدينية يمكنه أن يمثّل خطوة مؤثرة في مسار الاستفادة من طاقاتها».



يذكر أن قوات «التعبئة»، المعروفة باسم «الباسيج»، تتبع «الحرس الثوري» وتشكّل قوة تُستخدم في قمع احتجاجات وتحرّكات شعبية، بما فيها التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009.

