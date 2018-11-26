زلزال يضرب غرب إيران.. وأكثر من 700 جريح

ضرب زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات، مساء الأحد، منطقة إيلام على حدود إيران مع العراق، ما أدى إلى إصابة 700 شخص.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق65 كيلومترا وعلى بعد 114 كيلومترا شمال غربي مدينة إيلام القريبة من حدود إيران مع العراق.



وشعر سكان في سبعة أقاليم على الأقل بالزلزال الذي وقع أمس الأحد لكن الشعور به كان أقوى في إقليم كرمانشاه، حيث قُتل أكثر من 600 العام الماضي وأصيب الآلاف في أقوى زلزال تشهده إيران في أكثر من عشر سنوات.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن المخاوف من الهزات الارتدادية دفعت سكان عدد من المدن في إقليم كرمنشاه بغرب البلاد إلى الخروج للشوارع والمتنزهات في الطقس البارد. وأرسلت السلطات فرق إنقاذ على الفور إلىالمناطق المتضررة من الزلزال.

وأدى الزلزال إلى حدوث انهيارات أرضية، لكن المسؤولين قالوا إن جميع طرق المنطقة ما زالت مفتوحة أمام حركة المرور وإنه جرى استعادة الكهرباء في معظم المناطق التي وقع بها الزلزال.



