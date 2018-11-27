القضاء الإيراني يحذر من فوضى تواصل احتجاجات الأحواز

حذر رئيسُ السلطةِ القضائية في ايران صادق لاريجاني العمالَ المحتجين على تدني مستوياتِ معيشتهم من محاولة التسبب بفوضى في البلاد، ودعا الحكومةَ الى حل مشاكلهم.

هذا واستمرت مظاهرات عمال شركة الصلب في الأهواز، الاثنين، لليوم السادس عشر على التوالي، بينما أظهرت الصور والفيديوهات التي بثها ناشطون عبر #مواقع_التواصل انتشارا كثيفا لقوات الأمن الإيرانية وهي تحاصر المحتجين.



وندد #المتظاهرون بحجم الفساد والإنفاق العسكري للنظام على الميليشيات في مختلف الدول، وإهمال مطالب العمال والشعب، ورفعوا شعار "الأهواز أصبحت فلسطين.. لماذا أنتم جالسون أيها الناس؟".

واستمرت مظاهرات عمال مصانع شركة "هفت تبه" لقصب السكر، لليوم الثاني والعشرين على التوالي في مدينة السوس شمال الإقليم، حيث يطالب المتظاهرون بإطلاق سراح ناشطي العمال المعتقلين منذ أسبوع بسبب تنظيمهم للمظاهرات التي تطالب بدفع الرواتب المتأخرة لمدة 4 أشهر، وإعادة الشركة من القطاع الخاص للقطاع الحكومي، وتسليمها للجنة عمالية مشتركة مع الحكومة.





وأوضحت مقاطع تظهر حركة حشود المتظاهرين تتجه من الميدان الرئيسي في المدينة نحو مبني القائم مقامية في السوس.



يذكر أن إقليم الأهواز أصبح خلال الأسابيع الأخيرة مركزا لثقل الحراك العمالي في #إيران، نظرا لأهميته الاقتصادية، حيث يؤمن أكثر من 80% من ثروات وموارد وإيرادات البلاد النفطية وغير النفطية.





