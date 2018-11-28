الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالاتفاق النووي الإيراني

أفاد بيان للاتحاد الأوروبي بأن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني التقت، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف حيث أكدت عزم التكتل الحفاظ على الاتفاق النووي المتعدد الأطراف الذي أبرم مع إيران عام 2015.

وأضاف البيان أن موغيريني شددت كذلك على الحاجة لمواصلة التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من جانب كل الأطراف الموقعة عليه، "بما يشمل المزايا الاقتصادية الناجمة عنه".

كان نائب وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، صرح بأن استفادة بلاده من استمرار الاتفاق النووي اقتربت من الصفر، بعد أن أعادت الولايات المتحدة عقوباتها على طهران.

جاء ذلك أثناء مشاركة عراقجي في ندوة التعاون النووي بين إيران والاتحاد الأوروبي في بروکسل، وقد حذر عراقجي في كلمته من أن هذا الاتفاق يمكن أن ينتهي وتخرج منه إيران "إذا لم تكن هناك فوائد تعود عليها من الاستمرار فيه".

وكانت طهران قد هددت، قبل ذلك، بالانسحاب من الاتفاق النووي، إذا لم تستطع تصدير النفط والغاز، أو إذا تم منعها من تلقي أموال الصادرات.