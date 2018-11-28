توتر متصاعد بين موسكو وكييف..نشر صواريخ "إس 400" بالقرم





أعلن مسؤول عسكري أن روسيا ستعزز الدفاع عن شبه جزيرة #القرم بنشر مزيد من منظومات صواريخ مضادة للطائرات.



نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن الكولونيل فاديم استيفيف، المسؤول البارز بوزارة الدفاع في جنوب #روسيا، قوله إن موسكو ستنشر منظومات صواريخ أرض جو من طراز "إس 400" بالإضافة للمنظومات الثلاثة المتمركزة بالفعل في شبه الجزيرة. وستصبح هذه المنظمة طور التشغيل بحلول نهاية العام.



يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على إطلاق جنود حرس الحدود الروسي النار على ثلاث سفن أوكرانية والسيطرة عليها واعتقال أطقمها. وقالت #أوكرانيا إن سفنها تعمل وفقاً للقواعد البحرية الدولية، في حين زعمت روسيا أنها لم تحصل على إذن للمرور.



وأعلن مراسل وكالة "رويترز" أن سفينة تابعة للبحرية الروسية، هي كاسحة الألغام "فايس أدميرال زاخارين" تتحرك حالياً من البحر الأسود تجاه بحر آزوف اليوم الأربعاء. ويشهد بحر آزوف، الذي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، توترات كبيرة منذ احتجاز موسكو للسفن الأوكرانية الثلاث وهي تحاول الإبحار هناك.



في سياق متصل، أعلنت أوكرانيا فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة 30 يوماً بعد أن احتجاز موسكو للسفن الثلاث.

