50 مليون دولار من السعودية للفلسطينيين عبر الأونروا

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن تقديم 50 مليون دولار أميركي إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين #الفلسطينيين #أونروا.



وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، في مؤتمر صحافي في الرياض مع مفوض عام الأونروا بيار كرانبول، عن تقديم المبلغ للوكالة، التي تعاني من أزمة في التمويل منذ أشهر.



وتعمل الأونروا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، وتوفر للفلسطينيين التعليم الابتدائي والثانوي، والخدمات الصحية، فضلا عن مختلف مشاريع البنية التحتية للمخيمات.