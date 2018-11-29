ترمب يلغي لقاءه مع بوتين في قمة الـ20 بسبب أوكرانيا

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس لقاءه الذي كان مقرراً على هامش قمة مجموعة العشرين مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، متعللا بمصادرة روسيا لسفن أوكرانية.



وقبل مغادرته إلى لأرجنتين، كان #ترمب قد قال للصحافيين في البيت الأبيض: "على الأرجح سألتقي بالرئيس بوتين. لم نلغ ذلك الموعد. فكرت في الأمر ولكنني لم ألغه. أعتقد أنه وقت مناسب جدا لعقد اللقاء".



في سياق آخر، اعتبر ترمب أن محاميه السابق مايكل #كوهين "شخص ضعيف" وأنه كذب للحصول على حكم مخفف بعد اعترافه بأنه ضلل الكونغرس بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.



وأضاف ترمب: "إنه شخص ضعيف. وما يحاول أن يفعله هو الحصول على حكم مخفف. ولذلك فهو يكذب بشأن مشروع الجميع يعرف بأمره".