ميركل في طريقها إلى قمة العشرين متاخرة "بسبب الطائرة"

أقلعت طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية "ايبيريا" وتقل أنجيلا ميركل من مدريد متوجهة إلى بوينوس آيرس، حيث ستنضم المستشارة الألمانية ببعض التأخير إلى قمة مجموعة العشرين، بعد عطل أصاب الخميس الطائرة الحكومية الألمانية.



وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة أقلعت عند الساعة 08,22 (09,22 ت غ). وكانت المستشارية ذكرت أن الطائرة التي تقل ميركل إلى القمة اضطرت للهبوط بشكل طارئ مساء الخميس بسبب أعطال تقنية "جدية".



ومن المقرر أن تصل المستشارة الألمانية ووزير المالية أولاف شولتس إلى بوينس أيرس الجمعة، لكنهما سيصلان بعد أن يبدأ قادة مجموعة العشرين مناقشاتهم.

لا شبهات جنائية

من جهتها، استبعدت القوات الجوية الألمانية الجمعة وجود سبب جنائي وراء العطل.



وكانت صحيفة "راينشه بوست" الألمانية ذكرت الجمعة نقلاً عن مصادر أمنية أن محققين يبحثون ما إذا كان هناك أي سبب جنائي وراء تعطل طائرة ميركل رغم أن المصادر أضافت أن المحققين عادة ما يبحثون في كل الاتجاهات بعد أي حادث من هذا النوع.



لكن متحدثا باسم القوات الجوية قال إنه لا يوجد اشتباه في أي جريمة، مضيفاً: "إنه فحص روتيني لمعدات بث لم تعمل".



وكانت ميركل وصفت الواقعة بأنها "عطل خطير".