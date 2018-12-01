بوينس آيرس.. قمة الدول الـ 20 تنهي أعمالها اليوم

تتواصل اليوم في الأرجنتين أعمال قمة الدول العشرين في يومها الثاني والاخير.

ودعى الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري دعى خلال كلمته في افتتاح القمة لبناء مستقبل يقضي على الفقر من خلال الحوار أن هناك فرص كثيرة للتقدم على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم في مختلف المستويات ومن الممكن أن نعمل على بناء مستقبل نقضي من خلاله على الفقر في العالم بواسطة الحوار الجاد.

وطالب الرئيس الأرجنتيني طالب قادةَ العالم العمل لإرساء الأسسِ الصحيحة لبناء مستقبلٍ واعد خلال الأعوام العشرة القادمة.



وقال "آمل أن نتمكن في هذه القمة وعلى مدى يوم ونصف اليوم العمل معا لإرساء الأسس الصحيحة والمناسبة لبناء مستقبل واعد خلال الأعوام العشرة القادمة وهو تحد كبير لكننا جميعا نواصل العمل على تعديل وتغيير الأوضاع ونموها في مجتمعاتنا نحو الأفضل".





