باريس.. صدامات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين بالشانزليزية

تصاعدت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومئات المحتجين من "السترات الصفراء" في الشانزليزيه، أحد أشهر شوارع باريس. واعتقلت قوات الأمن نحو 169 شخصا من أصحاب السترات الصفراء.



وقالت الشرطة إن عدد المصابين ارتفع إلى 80 شخصا، بينهم 14 شرطيا.



وأحرق المتظاهرون عدداً من المركبات وحطموا محال تجارية. وحاصر المتظاهرون مقرا للشرطة في إحدى القرى النائية.



وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه تم توقيف 107 أشخاص، كانوا قد عمدوا إلى تأجيج الشغب. بينما أفاد مراسل "العربية" بأن عدد الموقوفين ارتفع إلى 140 شخصاً.



وأصيب مصور "العربية" أثناء الاحتجاجات.



وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع، السبت، على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه.

