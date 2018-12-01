مواقع إلكترونية "تدار من طهران" لنشر التضليل الإعلامي

أكد تقرير لوكالة «رويترز» أن إيران تدير عشرات المواقع على شبكة الإنترنت، يزورها أكثر من نصف مليون شخص شهرياً، بهدف التضليل الإعلامي.



ووفق التقرير فإن أكثر من 70 موقعاً على الإنترنت، تم كشفها، وتعمل على نشر الدعاية الإيرانية، في 15 دولة، يتم الترويج لها بحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي يتجاوز عدد متابعيها المليون منها موقع «نايل نت أونلاين» الذي يدار من طهران وفق تقرير رويترز.

وأشار التقرير الى ان امر هذه المواقع المضللة افتضح في أغسطس عندما كشفت عنها شركات منها فيسبوك وتويتر بعد أن توصلت إليها شركة «فاير آي».

وقد أغلقت شركات التواصل الاجتماعي مئات الحسابات التي روجت لهذه المواقع أو نشرت رسائل إيرانية موجهة.



