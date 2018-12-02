فرنسا: مقتل محتج من "السترات الصفر" في منطقة آرل

قال المدعي العام الفرنسي، اليوم الأحد، إن أحد المحتجين من " #السترات_الصفر " قتل في منطقة "آرل".



وقال بنجامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، إن البلاد ستدرس فرض #حالة_الطوارئ للحيلولة دون تكرار أسوأ أحداث شغب منذ سنوات، مشيرا إلى أنه رغم انفتاح الحكومة على الحوار إلا أنها لن تحيد عن سياساتها.



وجابت مجموعات من الملثمين، أمس السبت، شوارع وسط العاصمة الفرنسية #باريس حيث أشعلوا النار في سيارات ومبانٍ، ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ واشتبكوا مع الشرطة في اضطرابات هي الأسوأ في العاصمة منذ عام 1968، وتمثل التحدي الأصعب الذي يواجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد قبل 18 شهرا.



كما عمت الاضطرابات عدة مدن وبلدات في أنحاء #فرنسا بدءا من شارليفيل ميزير في شمال شرق البلاد وحتى نانت في غربها ومرسيليا في جنوبها.



وقال المتحدث لـ"راديو أوروبا 1": "علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع".



وتفجر التمرد الشعبي فجأة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني وانتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أغلق المحتجون طرقا في أنحاء مختلفة من البلاد، وأعاقوا الدخول إلى مراكز تجارية ومصانع وبعض مستودعات الوقود.



واندلعت الاحتجاجات ردا على قرار ماكرون رفع أسعار الوقود لكنها استغلت مشاعر الاستياء الشديد من الإصلاحات الاقتصادية التي يقدم عليها الرئيس الشاب البالغ من العمر 40 عاما، إذ يشعر الكثير من الناخبين بأنه يميل إلى الأثرياء والشركات الكبيرة.



واستهدف بعض المحتجين قوس النصر في باريس أمس السبت، ودعوا ماكرون للاستقالة، وكتبوا على واجهة القوس الذي يعود تاريخه للقرن التاسع عشر عبارة "ستنتصر السترات الصفراء".



ولدى عودته لباريس اليوم الأحد قادما من الأرجنتين، توجه ماكرون مباشرة إلى قوس النصر ليتفقد الأضرار التي لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث أمس السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجزء الداخلي من القوس حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.



وتفاجأت السلطات بتصاعد العنف بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي عمت البلاد ونظمتها حركة تعرف باسم (السترات الصفراء) وتستقي اسمها من السترات الصفراء الفسفورية التي يتعين على كل السائقين في فرنسا تزويد سياراتهم بها.



وفي باريس، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 400 شخص، فيما أصيب 133 شخصا بينهم 23 من أفراد قوات الأمن. وأطلقت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على المحتجين في أول شارع الشانزليزيه عند حديقة التويلري قرب متحف اللوفر وغيره من المعالم.



وعقد ماكرون اجتماعا طارئا مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليوم لمناقشة أحداث الشغب وكيفية بدء الحوار مع حركة (السترات الصفراء) التي ليس لها هيكل أو زعيم محدد.



وطالب جريفو (السترات الصفراء) بأن تنأى بنفسها عن الجماعات الراديكالية التي حرضت على العنف، وأن تنظم نفسها وتأتي إلى مائدة التفاوض لكنه استبعد أن تغير الحكومة سياستها.



وقال "لن نغير مسارنا. هذا هو الاتجاه الصحيح ونحن متيقنون من ذلك".



وقالت السلطات إن جماعات العنف من اليمين واليسار المتطرفين، فضلا عن "قطاع طرق" من ضواحي باريس تسللوا إلى احتجاجات حركة (السترات الصفراء) رغم أن وزير الداخلية ذكر أن معظم من جرى إلقاء القبض عليهم كانوا من بين المحتجين العاديين.