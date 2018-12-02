من هي مجموعة تدفيع الثمن؟

اعتداء عنصري نفذه متطرفون يهود في بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر.

وقام المتطرفون بثقب إطارات ثلاثين سيارة في البلدة وخطوا في المكان عبارة أن اليهود لا يصمتون، وهو تصرف يأتي في إطار اعتداءات عنصرية متكررة على ممتلكات فلسطينية على جانبي الخط الأخضر يسميها مرتكبوها " تدفيع الثمن".

مجموعة تدفيع الثمن ظهرت في العام ألفين وثمانية، ونفذت عشرات العمليات الإرهابية داخل الخط الأخضر وفي االضفة الغربية، من حرق مساجد وكنائس وممتلكات فلسطينية، ويوقع مرتكبوها بعد اعتداءاتهم عبارة "تدفيع الثمن" بالعبرية في مكان الحادث.

هذه الاعتداءات وصلت ذروتها قبل ثلاث سنوات في العام ألفين وخمسة عشر، بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية في محافظة نابلس ما أسفر عن وفاة الرضيع علي وعمره ثماينة عشر شهرا وإصابة والده وشقيقه بجروح خطيره.

داخل الخط الأخضر قام عناصر المجموعة المتطرفة عام ألفين وخمسة عشر بإحراق كنيسة "الخبز والسمك" في بلدة الطابغة على ضفاف بحيرة طبريا، وقبل ذلك أضرمت العصابة النيران في مدخل مسجد عراق الشباب في مدينة أم الفحم وتركت عبارات عنصرية على جدرانه.

ويدعي بعض عناصر هذه المجموعة الانتماء لحركة كاخ العنصرية المعادية للعرب التي أسسها مئير كاهانا عام 1971 وقتل أحد اتباعه باروخ غولدشتاين 29 مصليا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.