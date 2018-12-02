وصول ولي العهد السعودي إلى موريتانيا ضمن جولته العربية

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى موريتانيا، الأحد، ليستأنف جولته العربية بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.



وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في نواكشوط.



وقبل توجهه إلى الأرجنتين، زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات والبحرين ومصر وتونس.



ومن المقرر أن يزور الجزائر بعد موريتانيا.