إسرائيل تنشر صور أنفاق حزب الله.. وتفاصيل "هجمة الشمال"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه أطلق عملية كان بدأ العمل عليها منذ العام 2013، من أجل الكشف عن "أنفاق هجومية"، حفرها حزب الله من الأراضي الجنوبية في لبنان باتجاه الداخل الإسرائيلي، بحسب زعمه.

وقال جيش الاحتلال إنه اكتشف نفقا هجوميا قرب قرية كفركلا، وآخر في مقابل بنت جبيل، وثالث في مقابل القليعة اللبنانية (منطقة المطلة).



كما نشر صوراً ومقاطع مصورة لما قال إنها عملية تدمير لتلك الأنفاق.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت كشفت في وقت سابق الاثنين، وقبيل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بامبيو، أن إسرائيل ستحاول خلال هذا اللقاء نقل معركتها ضد إيران من سوريا إلى لبنان، مطالبة بحشد التأييد الأميركي، في حال وقعت مثل تلك العملية أو الهجوم، لا سيما بعد التقارير الإسرائيلية التي ادعت وجود مصانع أسلحة ومخازن لحزب الله في محيط مطار بيروت.

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عملية الشمال

إلى ذلك، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق عما سمّته "عملية الشمال"، التي يُعدُّ من خلالها حزب الله لمهاجمة الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات شمال إسرائيل.

وفي نفس السياق، أتى كلام المتحدث باسم القوات الإسرائيلية، جوناثان كونريكوس، اليوم الثلاثاء. فقد قال لوكالة فرانس برس، إن حزب الله يطور خطة هجومية ضد إسرائيل من شأنها أن "تحول أرض المعركة إلى الداخل." وأردف "الجماعة كانت ستستخدم الصواريخ ووحداتها على الأرض، وكان من المفترض أن تكون الأنفاق هي عنصر المفاجأة في تلك الخطة، من خلال السماح للمتسللين بالدخول إلى إسرائيل".



وأضاف أن إسرائيل حققت في إمكانية وجود أنفاق تحت الأرض تابعة لحزب الله منذ عام 2013، وأطلقت فرقة متخصصة عملت طوال العامين الماضيين على البحث عنها، لكنه لم يوضح سبب إطلاق العملية الآن.



يذكر أن العملية الإسرائيلية التي أعلن عنها جيش الاحتلال تحت اسم درع الشمال، يفترض أن تستمر أسابيع.



وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حمل الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يجري في لبنان، محذرا عناصر ميليشيا حزب الله والجيش اللبناني من الاقتراب من أي مسار هجومي تم حفره من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. وأوضح أدرعي أن العملية التي تستهدف أنفاق ميليشيا حزب الله والمسماة بدرع الشمال قد تستمر لعدة أسابيع، وستتوسع على طول الحدود الشمالية لإزالة تهديد الأنفاق، مضيفاً أن الساعات القادمة ستحمل الإعلان عن أشياء أخرى تم اكتشافها.