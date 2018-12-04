إسرائيل تكشف عن أنفاق لحزب الله شمالا وتهدد حكومة لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كشف "أنفاقاً هجومية" على الحدود مع لبنان قام حزب الله بحفرها، معتبراً ذلك خرقاً للقرار 1701، ومحملاً الحكومة اللبنانية المسؤولية.

وأوضح في بيان، الثلاثاء، أنه أطلق ليل الاثنين عملية " #درع_الشمال لكشف وهدم تلك الأنفاق التي قامت ميليشيات حزب الله بحفرها نحو الداخل الإسرائيلي". وأضاف أن "منظمة حزب الله الإرهابية تقف خلف حفر الأنفاق بدعم وتمويل إيراني لبسط نشاطاتها ضد إسرائيل".

كما لفت جيش الاحتلال إلى أن قائد القيادة الشمالية الميجر جنرال يؤال ستريك، يقود الحملة العسكرية التي تشارك فيها قوات كبيرة.

وأوضح أن "حفر الأنفاق التي تشكل تهديدا فوريا لمواطني إسرائيل، يعتبر خرقا فادحا للسيادة الإسرائيلية، كما يشكل دليلا آخر على الخروقات الخطيرة التي ينفذها حزب الله، متجاهلاً قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 1701، حيث ينشط داخل قرى في جنوب لبنان.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عناصر #حزب_الله و #الجيش_اللبناني من التواجد في المنطقة. وقال: "ينصح الجيش الإسرائيلي عناصر حزب الله وجنود الجيش اللبناني بالابتعاد عن أي مسار هجومي تم حفره من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية. أعذر من أنذر".

وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية من #الخط_الأزرق شمالًا، مضيفاً أن" #حزب_الله يقوم بحفر تلك الأنفاق من المناطق المبنية داخل القرى في #جنوب_لبنان".

تأهب إسرائيلي شمالاً

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتعزيز قواته في القيادة الشمالية، ويبقيها في حالة جاهزية كبيرة تحسباً لأي تطورات.

كما لفت إلى أن عدة مناطق بالقرب من السياج الأمني في الشمال، أعلنت مناطق عسكرية مغلقة، مضيفاً في الوقت عينه أنه "لا توجد أية تعليمات لسكان الشمال حالياً، إنما تم اطلاع رؤساء السلطات المحلية هناك، وسيبقى الجيش على تواصل معهم".

