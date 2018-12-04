خالد بن سلمان: النظام الإيراني يستمر في خداع العالم

قال الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، الاثنين، إن "النظام الإيراني يستمر بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه"، معدداً بعض الأمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة ومنها:

* قام بقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري

* دعم الطائفية في العراق لتمزيق وحدته

* اقتحم السفارات داخل أرضه

* قتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر": "خلق النظام الإيراني حزب الله اللبناني ليكون خنجراً في خاصرة العرب ولاءه بالكامل لمشروع الولي الفقيه الإيراني، حيث يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة الى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي أبادت العرب في العراق وسوريا ومزقت أوطانهم".

وأضاف سفير المملكة بواشنطن: "إن مشروع هؤلاء، وبحسب وصفهم أنفسهم، هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني، فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونو أداة في مشروع تدميري تخريبي هدفه تمزيق أمتنا وإخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب أن يركعوا للولي الفقيه ويكون الولاء له بدلاً من الولاء للوطن والعروبة؟"

وقال مغرداً: "لم يكتف النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة بل سعى الى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة"، مؤكداً أن المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب.

واختتم الأمير خالد بن سلمان تغريداته قائلاً: "بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولائهم للولي الفقيه ومشروعه التوسعي الطائفي، تأبى سائر العرب أن تبدل ولائها لأوطانها في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في أي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة إليه".