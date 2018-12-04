لبنان رداً على إسرائيل: نتابع الوضع على الحدود الجنوبية

أكد الجيش اللبناني، رداً على ما أعلنته سابقاً إسرائيل، من إطلاق عملية أمنية بهدف تدمير أنفاق حفرها حزب الله انطلاقاً من الحدود اللبنانية باتجاه الداخل الإسرائيلي، أن الوضع على الحدود هادئ ومستقر.

وقال في بيان الثلاثاء:"على ضوء إعلان العدوّ الإسرائيلي فجر اليوم اطلاق عملية "درع الشمال" المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكّد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة."

وأضاف أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب،.

كما أشار إلى أن القوات الأمنية على جهوزية تامّة لمواجهة أي طارئ.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الثلاثاء أنه أطلق عملية درع الشمال بهدف هدم وتحييد أنفاق، قال إن حزب الله حفرها نحو الداخل اللإسرائيلي.

كما حمل الناطق الاعلامي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الحكومة اللبنانية مسؤولية الوضع على الحدود، محذراً جنود الجيش اللبناني من التواجد على مسار تلك الأنفاق.