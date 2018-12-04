نتنياهو يتوعد: من يحاول المس بإسرائيل سيدفع ثمنا باهظا

بعد اعلان الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء اطلاقه عملية درع الشمال من أجل هدم أنفاق، قال إن حزب الله حفرها من الأراضي اللبنانية إلى الداخل الإسرائيلي، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن كل من يمس ببلاده سيدفع ثمناً باهظاً.

وقال في بيان صدر عن مكتبه الثلاثاء: "أطلق الجيش الإسرائيلي هذا الصباح عملية درع الشمال التي تهدف إلى الكشف عن أنفاق إرهابية حُفِرَت من لبنان وتم تحييدها".

وأضاف مهدداً:" كل من يحاول المس بدولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا.نعمل بحزم وبمسؤولية على جميع الجبهات في آن واحد. وسنواصل القيام بعمليات أخرى، مكشوفة وسرية، من أجل ضمان أمن إسرائيل".



وكان نتنياهو عاد فجر الثلاثاء إلى إسرائيل، قادماً من بروكسل، حيث عقد لقاء دبلوماسيا وأمنيا مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وأطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بومبيو على عملية "درع الشمال". وقال إن الأنفاق التي حفرها حزب الله والتي تتجاوز الحدود إلى داخل أراضينا، تشكل انتهاكا سافرا للسيادة الإسرائيلية ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما دعا إلى التصدي لأي عدوان إيراني في كل من سوريا والعراق ولبنان وأماكن أخرى.

