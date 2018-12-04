هكذا تضامن وزير داخلية بريطانيا مع الطفل السوري جمال

أعرب وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد عن غضبه الشديد مما تعرض له الطفل السوري جمال من تنمر عنصري وتعد بالضرب.



وكشف جاويد الاثنين أنه تعرض لتجربة مماثلة في طفولته، وأن مقطع الفيديو المنتشر للطفل السوري أعاد إليه ذكريات مماثلة بسبب أصوله الآسيوية.

وأضاف وزير الداخلية البريطاني أنه بادر بإرسال رسالة إلى أسرة الطفل السوري، ويأمل أن يجتمع بهم قريباً، موضحاً في الوقت نفسه أن ردة فعل الرأي العام البريطاني تجاه الواقعة تدل على الجوهر الحقيقي للبريطانيين .

وانتشر اأسبوع الماضي مقطع فيديو لواقعة التنمر التي كان ضحيتها الطفل السوري اللاجئ، جمال، وهو ما أثار الغضب في أوساط الرأي العام البريطاني.

وتعرض الطفل البالغ من العمر 15 عاماً، للطرح أرضاً والضرب والخنق، من قبل طالب بريطاني أكبر سناً في مدرسة "ألموند بيري" في مدينة هادرسفيلد.



وكانت أسرة جمال فرت من الحرب في سوريا قبل 6 سنوات إلى لبنان، ثم قدمت إلى بريطانيا بموجب برنامج للأمم المتحدة عام 2016. وقال الطفل السوري اللاجئ، في برنامج تلفزيوني إنه وأخته، 13 عاماً، يواجهان هجمات منفصلة، وإن المتنمرين جعلوا حياتهما مملوءة بالبؤس. وأضاف أنه يصحو وسط الليل باكياً، كاشفاً عن شعوره بالخوف في كل مكان، ولكنه حث الجمهور على ألا ينتقم من المهاجم، خاصة بعد أن ذكرت أنباء أنه تلقى تهديدات، واضطر إلى مغادرة بريطانيا.

وانهالت التبرعات لصالح جمال وأسرته من جانب المصدومين من الاعتداء، وتجاوزت قيمتها حوالي 130 ألف جنيه استرليني. وأفادت الأسرة أنها ستستخدم التبرعات في البحث عن بداية جديدة والانتقال من هادرسفيلد إلى مدينة أخرى.