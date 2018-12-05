أنفاق حزب الله.. إسرائيل تنشر صوراً جديدة لمصنع كفركلا

نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، صوراً جديدة زعم أنها لمصنع البلوكات المدني في بلدة #كفركلا، الذي تحول إلى "مكان انطلاق نفق حزب الله الهجومي"، على حد تعبيره.



وأشار أدرعي، في تغريدة على حسابه على تويتر، إلى أن المبنى استخدم حتى العام 2014 كمصنع بلوكات، حيث يقع على بعد أمتار من موقع للقوات الدولية.

كما ادعى أن النفق يجتاز الخط الأزرق الذي يرسّم الحدود مع لبنان بمسافة نحو 40 متر داخل إسرائيل، مضيفاً أن #حزب_الله حرص على إخفاء كل ذلك عن سكان بلدة كفركلا وعن قوات الأمم المتحدة.

كذلك لفت الناطق الإسرائيلي إلى أن عملية درع الشمال مستمرة.



يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء أنه أطلق عملية #درع_الشمال، التي قد تستمر أسابيع من أجل هدم ما قال إنها أنفاق في 3 مناطق قرب الحدود اللبنانية، حفرها حزب الله نحو الداخل الإسرائيلي.

وحمل أدرعي الحكومة اللبنانية والجيش المسؤولية عن تلك الأفعال التي اعتبر أنها تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.



في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من قبل الحكومة اللبنانية في هذا الشأن، إلا أن الجيش اللبناني أكد في بيان الثلاثاء أنه يتابع التطورات الجارية في الجنوب، لافتاً إلى أن الأمور طبيعية وهادئة.