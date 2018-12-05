اجتماع لبناني إسرائيلي أممي اليوم لبحث "أنفاق حزب الله"

يُعقد الأربعاء اجتماع للجنة الثلاثية في الناقورة جنوب لبنان يضم ضباطاً من الجيش الإسرائيلي وضباطاً من الجيش اللبناني وقائد اليونيفيل للبحث في التصعيد الأخير المتصل بأنفاق حزب الله والحملة الإسرائيلية لتدميرها.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن "أنفاق حزب الله الهجومية كانت تهدف لإدخال إرهابيين إلى أراضينا".

وذكر نتنياهو: "اتخذنا قراراً بالتحرك قبل أسابيع وبدأنا التنفيذ هذا الصباح"، مؤكداً أن العملية ستستمر ما كان ذلك ضرورياً.

ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، ما قال إنه مقطع فيديو يظهر عنصرين من حزب الله داخل النفق الذي أعلنت إسرائيل عن اكتشافه، في وقت سابق قبالة كفر كلا في محيط المطلة، حيث تم إطلاق النار على عناصر حزب الله عبر رجل آلي تابع لجيش الاحتلال.

وعلق نتنياهو على الفيديو، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "ما شاهدتموه قبل قليل كان توثيقاً من هذا الصباح. تشاهدون فيه عناصر من حزب الله تم تصويرهم داخل النفق الإرهابي الذي حُفر باتجاه أراضينا. هذا النفق لن يحقق غايته وهذا سيكون مصير سائر الأنفاق الإرهابية".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه كشف "أنفاقاً هجومية" على الحدود مع لبنان قام حزب الله بحفرها، معتبراً ذلك خرقاً للقرار 1701، ومحملاً الحكومة اللبنانية المسؤولية.

وأوضح في بيان، الثلاثاء، أنه أطلق ليل الاثنين عملية "درع الشمال" لكشف وهدم تلك الأنفاق التي قامت ميليشيات حزب الله بحفرها نحو الداخل الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن "منظمة حزب الله الإرهابية تقف خلف حفر الأنفاق بدعم وتمويل إيراني لبسط نشاطاتها ضد إسرائيل".