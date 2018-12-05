السجن 25 عاماً لجندي أميركي حاول مساعدة "داعش"

حُكم الثلاثاء على جندي أميركي في هاواي بالسجن 25 عاماً لمحاولته مساعدة تنظيم "داعش"، الذي كان أعلن في وقت سابق عن ولائه له، وفق ما أفادت وزارة العدل.

ولدى خروجه من السجن، سيبقى ايكيكا كانغ، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، تحت المراقبة لعشرين عاماً على الأقل.

من جانبه، قال مساعد وزير العدل الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون ديمرز، في بيان: "تعهد كانغ الدفاع عن الولايات المتحدة بصفته عنصراً في جيشنا، لكنه خان بلاده بإعلانه الولاء لتنظيم داعش ومحاولته إرسال وثائق له".

ووفقاً للسلطات الأميركية، بدأ كانغ في أوائل عام 2016 التقرب من أفكار التنظيم وكان يشاهد بانتظام أفلامه الدعائية على الإنترنت.

كما أخبر المدعين أنه خطط لارتكاب عمل إرهابي يستهدف سوق عيد الميلاد في هونولولو أو الثكنة التي يعمل فيها.

وكان الجندي، الذي خضع لتدريب مكثف على القتال، قد نقل صيف 2017 وثائق ومعدات عسكرية لعناصر في الإف بي آي قدموا أنفسهم على أنهم وسطاء لتنظيم "داعش".