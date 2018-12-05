انخفاض كبير في عدد قتلى الهجمات الإرهابية عام 2017

نشرت مؤسسة الاقتصاد والسلام، الأربعاء، مؤشرها عن الإرهاب في العالم تبين فيه أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية في العالم خلال العام 2017 انخفض بنسبة 27% مقارنة بالعام 2016، وبلغ عدد ضحاياها 18814 قتيلاً.

وللسنة الثالثة على التوالي يتراجع عدد قتلى الهجمات الإرهابية في العالم بعد أن كان بلغ الرقم الأعلى عام 2014، بحسب ما نقلت مؤسسة التحليل والدراسات هذه الذي تتخذ من سيدني مركزا لها، والتي تعتمد في الأرقام التي تقدمها على معلومات تقوم بجمعها جامعة ميريلاند الأميركية.

وجاء في تقرير المؤسسة أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية في أوروبا الغربية انخفض عام 2017 الى 81 بينما كان 168 عام 2016.

وتابع التقرير أن "الأرقام الأولية عن العام 2018 تؤشر إلى استمرار الانخفاض، مع تسجيل وقوع أقل من عشرة قتلى في أوروبا الغربية من كانون الثاني/يناير الى تشرين الأول/أكتوبر".

من جهته، قال ستيف كيليلا، رئيس المؤسسة: "لقد فقد تنظيم داعش القسم الأكبر من قدرته على الجذب بسبب هزائمه العسكرية، وتراجع قدراته على تدبير اعتداءات في أوروبا".

وتابع كيليلا: "كما أن تحسن قدرات العمل في مجال مكافحة الإرهاب، يضاف إليه الاعتماد على تقنيات مراقبة افضل، ساهما أيضاً في هذا الانخفاض الكبير في عدد ضحايا الإرهاب في أوروبا".

وجاء في التقرير أيضاً أنه تم تسجيل في كل من خمس دول (أفغانستان، العراق، نيجيريا، الصومال وسوريا) سقوط أكثر من ألف قتيل عام 2017، في حين أن هناك 19 دولة وقع فيها أكثر من 100 قتيل نتيجة الهجمات الإرهابية.

وسجل أكبر عدد ضحايا للأعمال الإرهابية في أفغانستان خلال العام 2017. كما سجل في هذا البلد وقوع 434 هجوماً على عناصر من الشرطة والجيش، و256 ضد مدنيين، في حين أن العراق كان عام 2016 أكثر بلد استهدف بالهجمات الإرهابية.

ولفت التقرير: "بقي تنظيم داعش المجموعة الإرهابية التي تسببت بأكبر عدد من القتلى عام 2017، مع أن عدد القتلى الذين سقطوا بسببه انخفض بنسبة 52% عما كان عليه العام الذي سبق".

أما الهجوم الارهابي الأكثر دموية الذي سجل عام 2017 فوقع في الصومال وتبنت مسؤوليته حركة الشباب، وكان عبارة عن سيارة مفخخة استهدفت فندقاً ما أدى إلى مقتل 587 شخصاً. بعدها تأتي مصر التي شهدت اعتداء على مسجد الروضة في سيناء أوقع 311 قتيلاً وتبنى مسؤوليته "داعش".

كذلك أشار التقرير إلى زيادة "العمليات الإرهابية السياسية لليمين المتطرف" في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، حيث بلغ ضحاياها 17 قتيلاً عام 2017، في حين لم يسجل وقوع أي ضحية بسبب هذه المجموعات قبل 4 أعوام.