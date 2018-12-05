رجل آلي إسرائيلي يطلق النار على عنصر حزب الله داخل نفق

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عناصر حزب الله داخل النفق الذي اكتشف، اليوم الثلاثاء، جنوب كفر كلا في محيط المطلة، حيث تم إطلاق النار على عناصر حزب الله عبر رجل آلي تابع لجيش الاحتلال.

ما شاهدتموه قبل قليل كان توثيقا من هذا الصباح. يشاهدون فيه عناصر حزب الله تم تصويرهم داخل النفق الإرهابي الذي حُفر باتجاه أراضينا. هذا النفق لن يحقق غايته وهذا سيكون مصير سائر الأنفاق الإرهابية. pic.twitter.com/T4D5lu8DNy — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 4, 2018

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفيديو، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "ما شاهدتموه قبل قليل كان توثيقا من هذا الصباح. يشاهدون فيه عناصر حزب الله تم تصويرهم داخل النفق الإرهابي الذي حُفر باتجاه أراضينا. هذا النفق لن يحقق غايته وهذا سيكون مصير سائر الأنفاق الإرهابية".

وقالت إسرائيل، في وقت سابق، الثلاثاء، إنها بدأت عملية "لكشف وإحباط" أنفاق حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران لشن هجمات عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ذلك يعتبر خرقاً للقرار 1701، محملاً الحكومة اللبنانية المسؤولية.

وأوضح في بيان أنه أطلق ليل الاثنين عملية "درع الشمال" لكشف وهدم تلك الأنفاق التي قامت ميليشيات حزب الله بحفرها نحو الداخل الإسرائيلي". وأضاف أن "منظمة حزب الله الإرهابية تقف خلف حفر الأنفاق بدعم وتمويل إيراني لبسط نشاطاتها ضد إسرائيل".

كما لفت جيش الاحتلال إلى أن قائد القيادة الشمالية الميجر جنرال يؤال ستريك، يقود الحملة العسكرية التي تشارك فيها قوات كبيرة.