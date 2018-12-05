موسكو: واشنطن لم تقدم دليلاً على انتهاكنا معاهدة النووي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الروسية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تقدم دليلاً حتى الآن على أن موسكو تنتهك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، لكنها قالت إنها مستعدة لمواصلة بحث الأمر مع واشنطن.



وأمهلت الولايات المتحدة روسيا 60 يوماً، الثلاثاء، لإثبات براءتها بخصوص ما تصفه واشنطن بأنه انتهاك للمعاهدة المبرمة عام 1987، لافتة إلى أنها ستضطر لبدء عملية انسحاب تستمر ستة أشهر إذا لم يطرأ أي تغيير.



من جهتها، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحافية، أن السفارة الأميركية في موسكو سلمت روسيا مذكرة مساء الثلاثاء تقول فيها إن واشنطن ستنسحب من المعاهدة ما لم تبدأ موسكو الالتزام بها.



وأوضحت زاخاروفا: "تم تسليم هذه الوثائق لإجراء المزيد من البحث. ومرة أخرى توجد فيها ادعاءات لا أساس لها بشأن انتهاكنا المزعوم لهذه الاتفاقية. قلنا مراراً إن هذا محض تخمين ولم يتم تقديم دليل لنا".