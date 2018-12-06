أنفاق حزب الله.. الأمم المتحدة تتحقق

يتوجه فريق تقني من بعثة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" إلى إسرائيل، الخميس، من أجل التحقق من أنفاق قالت إسرائيل الثلاثاء إن حزب الله حفرها من مناطق في الجنوب اللبناني باتجاه الداخل الإسرائيلي.

وذكر بيان لليونيفيل أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقد الأربعاء بين ممثلين عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، على أن ترسل اليونيفيل فريقا فنيا إلى إسرائيل يوم الخميس "للتأكد من الحقائق".

وكانت البعثة، أعلنت الأربعاء أن رئيسها وقائدها العام، اللواء ستيفانو ديل كول، ترأس اجتماعا ثلاثيا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع الأمم المتحدة برأس الناقورة، وشملت المناقشات "أنشطة الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق للبحث عما يشتبه في أنه أنفاق".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن الثلاثاء إطلاق عملية #درع_الشمال من أجل تدمير أنفاق قال إن حزب الله حفرها نحو الداخل الإسرائيلي، ونشر المتحدث الإعلامي باسمه، أفيخاي أدرعي، الأربعاء على حسابه على تويتر فيديوهات وصور قال إنها تظهر نفقاً قبالة بلدة #كفركلا اللبنانية، كما نشر صوراً لمصنع زعم أنه أعد من أجل صنع بلوكات تساعد حزب الله، في عملية الأنفاق هذه.