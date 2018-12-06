تنظيم "أنصار الفرقان" يتبنى الهجوم الانتحاري جنوبي إيران

تبنى تنظيم "أنصار الفرقان" الهجوم الانتحاري الذي استهدف الخميس مقراً للشرطة في مدينة جابهار الساحلية بجنوب شرق إيران، ما أوقع 4 قتلى من عناصر الشرطة، وعدد من الجرحى.

و"أنصار الفرقان" هو تنظيم تأسس قبل بضع سنوات بعد اندماج "حزب الفرقان" و"حركة أنصار إيران" المنشقين عن "جيش العدل" الذي ينفذ بهجمات هو الآخر في وسط وشمالي بلوشستان إيران.

وغالباً ما تعلن تلك التنظيمات بأنها "تدافع عن حقوق البلوش السنة بشكل عام والسنة بشكل عام في إيران".

وفي 25 مايو 2017 نفذ "أنصار الفرقان" هجوماً استهدف قطارا حمل بضائع للحرس الثوري الإيراني حسب ما أكده "أبو حفص" المتحدث الرسمي باسم التنظيم حينها.

بعد عمليات واسعة استمرت بضعة أيام ضد التنظيم أعلن الحرس الثوري في 10 أكتوبر 2017 القضاء الكامل على تنظيم "أنصار الفرقان" إلا أن التنظيم أصدر وقتها بياناً فند ما أعلنه الحرس الثوري مؤكداً اصراه على الانتقام.