دحلان: قطر تسببت بخراب للعرب يحتاج 100 عام لإصلاحه

اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان خلال لقاء مع "الحدث" أن حجم الخراب الذي تسببت به قطر في الدول العربية يتطلب مئة عام لإصلاحه، مؤكدا أن محاسبة المسؤولين القطريين على دعمهم للإرهاب سيأتي آجلا أم عاجلا.

وأضاف أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مستمر في حكم مصر، وعلى قطر وتركيا أن يتعايشا مع هذا الأمر، كما أكد أن ولي العهد السعودي باقٍ في منصبه.

وأكد أن #قطر ساهمت في الانقسام الفلسطيني منذ البداية، مشيراً إلى أنها دفعت فقط 5 ملايين للأونروا خلال 9 سنوات.

وأضاف أن أموال قطر تحول لوزارة الدفاع الإسرائيلية ثم تحول إلى حماس، لافتاً إلى أن قرار المصالحة بيد الرئيس محمود عباس وحركة حماس.

وطالب دحلان الرئيس الفلسطيني بالتوجه إلى غزة والشعب سيستقبله بترحاب.