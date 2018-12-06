هجوم انتحاري أمام مقر للشرطة في جابهار جنوب إيران

أوقع هجوم بسيارة مفخخة ضد مقرّ قيادة الشرطة في مدينة جابهار الساحلية بجنوب شرق إيران، أربعة قتلى صباح الخميس، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي.

وفي حين أفادت وكالة فارس بمقتل قائد شرطة المدينة، نفى قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني المتواجد في موقع الانفجار الخبر. وقال لوكالة "تسنيم" إن المهاجمين الذين وصفهم بـ"الإرهابيين" لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم حيث قتل 4 من قوات حرس قيادة الشرطة في الهجوم فقط. ونفى باكبور خبر مقتل قائد شرطة جابهار.

من جهته، قال حاكم مدينة جابهار رحمدل بامري للتلفزيون الرسمي "هاجموا المقرّ وصدّتهم قوات الأمن قبل أن يفجّروا سيارة مفخخة".

وأضاف "سقط أربعة أشخاص"، مشيراً إلى وقوع "الكثير من الجرحى" في هذا "الهجوم الإرهابي". كما أكد أن الانفجار كان قوياً جداً.



ودوى صوت الانفجار في أرجاء المدينة، تلاه صوت إطلاق نار كثيف حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن #جابهار، القريبة من الحدود الإيرانية مع باكستان على خليج عمان، تحتضن ميناء جديداً شيد مؤخراً، وهي منطقة اقتصادية حرة.

ولم تحدد السلطات الجهة التي تقف خلف الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.