تأكيد أممي بوجود نفق قرب الحدود بين لبنان وإِسرائيل

أكدت قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الخميس، وجود نفق في الجانب الإٍسرائيلي قرب "الخط الأزرق" بين إسرائيل ولبنان، وذلك بعد يومين على إطلاق جيش الاحتلال عملية لتدمير أنفاق قال إن حزب الله حفرها.

وذكرت اليونيفيل في بيان، أنها تفقدت ميدانياً "موقعاً بالقرب من بلدة المطلة في شمال إسرائيل حيث اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقاً بالقرب من الخط الأزرق، وبناءً على تفتيش الموقع، تستطيع اليونيفيل أن تؤكد وجود نفق في الموقع"، مشيرة إلى أنها تعمل على "تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير".

من جهته، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المجتمع الدولي بفرض عقوبات إضافية على حزب الله وإدانته.

وقال نتنياهو، خلال جولة قام بها مع سفراء، إنه سيدعو مجلس الأمن لمناقشة القضية، فيما أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش يعمل الآن في ثلاث مناطق اكتشفت فيها أنفاقاً، لافتاً إلى تأكدهم من وجود أنفاق إضافية.

كذلك طلبت إسرائيل من الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، تدمير النفق الحدودي المكتشف، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول كبير أن إسرائيل قد توسع نطاق العملية إلى لبنان.