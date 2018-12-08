إسرائيل تعلن العثور على نفق ثان لميليشيا حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده المتمركزين على الحدود مع #لبنان أطلقوا النار، اليوم السبت، على أشخاص يشتبه بأنهم عناصر من ميليشيا #حزب_الله، فيما تحدثت إسرائيل عن أكتشاف نفق ثان لحزب الله يمتد من الأراضي اللبنانية نحو الجانب الإسرائيلي.



وأضاف الجيش أن ثلاثة أشخاص، وصفهم بأنهم "عناصر من حزب الله على ما يبدو" اقتربوا من قواته المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود عندما كانت تنفذ عملية تستهدف أنفاقا قالت #إسرائيل إن حزب الله حفرها عبر الحدود.



وأعلنت القوات الإسرائيلية العثور على ما أسمته نفق هجومي ثان لحزب الله عابر للحدود في الجليل الغربي. وقامت بتفخيخه بالمتفجرات خشية من استخدامه من قبل حزب الله. وهذا النفق هو الثاني من أصل ثلاثة أنفاق حددتها إسرائيل وتجري عمليات هندسية لتدميرها. وبحسب القوات الإسرائيلية فإن النفق الثاني انطلق في قرية الرامية اللبنانية تحت عدد من المنازل وعبر إلى الجانب الإسرائيلية.



وعودة إلى حادث إطلاق النار، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أطلقت القوات النار باتجاه المشتبه بهم بما يتفق مع الإجراءات المتبعة خلال العمليات. فر الثلاثة. العمل في المنطقة مستمر كالمعتاد".

من جهته، أكد لبنان، عبر الوكالة الوطنية للأنباء، أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار في الهواء عندما فوجئوا بدورية تابعة للجيش اللبناني على الجانب اللبناني من الحدود المعروفة بـ"الخط الأزرق".



وأضافت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار قرب الخط الأزرق في منطقة كروم الشراقي شرق ميس الجبل". وتابعت أن الإسرائيليين فوجئوا "بسبب الضباب الكثيف بدورية روتينية لمخابرات الجيش اللبناني في الأراضي اللبنانية".



ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.



في سياق آخر، قال الكرملين اليوم السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العملية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان والتي تستهدف أنفاقا لميليشيا حزب الله.



وقال نتنياهو الأسبوع الماضي إن الهدف من الأنفاق أن يستخدمها مقاتلو حزب الله للتسلل إلى إسرائيل من لبنان وتنفيذ هجمات. وأرسل الجيش حفارات ميكانيكية وقوات ومعدات مضادة للأنفاق إلى الحدود لإغلاقها.



وقال الكرملين في بيان إن "رئيس روسيا شدد على أهمية ضمان الاستقرار في المنطقة" خلال المكالمة الهاتفية التي وردت من نتنياهو.