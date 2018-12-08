باكستان:اعتقال 5 إرهابيين وضبط سترات ناسفة وأسلحة فتاكة

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية القبض على 5 "إرهابيين" كانوا يخططون لشن هجمات على الأجهزة الأمنية، وضبط سترات ناسفة وأسلحة في شرقي البلاد.



وقال المسؤول البارز بالشرطة راي طاهر اليوم السبت إن خمسة رجال من حركة #طالبان المسلحة المحظورة خططوا لمهاجمة مقر وكالة الاستخبارات في مدينة بهاوالبور.

وأضاف طاهر أن فرق شرطة مكافحة الإرهاب داهمت مخبأ الرجال الخمسة.



وأشار إلى أنه تم ضبط سترات ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة فتاكة وذخيرة وأموال لتمويل عمليات إرهابية.



وقال طاهر إن تحقيقا أوليا كشف عن قيام حركة طالبان بالتنسيق مع تنظيم #القاعدة لشن هجمات على الأجهزة الأمنية في إقليم #البنجاب.



وشن متشددون، معظمهم من حركة طالبان، في السنوات الأخيرة في #باكستان العديد من الهجمات، والتي استهدفت بالأساس قوات الأمن.