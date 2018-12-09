في أول تعليق على احتجاجات السبت.. ماكرون يشكر الشرطة

في اول تعليق له على الجولة الرابعة من احتجاجات أصحاب "السترات الصفر" والتي وُصفت بالاعنف، وجه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الشكر لقوات الشرطة الفرنسية وقال ماكرون، في تغريدة له عبر "تويتر": "إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها.



هذا وافاد مراسل الحدث في باريس بارتفاع عدد الموقوفين من السترات الصفر لدى الشرطة الفرنسية الى نحو 1385 موقوفا.

كما بلغ عدد الجرحى والمصابين نحو 135 جريحا منهم 17 من القوات الامنية .. وأشار مراسل الحدث إلى ان غدا الاحد سيشهد ترميما للاضرار التى الحقت بالمباني والشوارع والمقاهي والمطاعم جراء الصدامات بين المتظاهرين وقوات الامن الفرنسية..

وتظاهر، السبت، عشرات الآلاف من حركة "السترات الصفر" في تحرك احتجاجي جديد شهدته فرنسا، حيث جرت تجمعات سلمية في المناطق، فيما شهدت باريس مواجهات استدعت تدخّل الآليات المصفّحة.