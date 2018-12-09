إيران.. تعديلات على قانون الصحافة لتعزيز الرقابة

يتجه البرلمان الإيراني نحو إقرار تعديلات جديدة على قانون الصحافة ستؤدي إلى تعزيز الرقابة على الصحافيين ووسائل الإعلام، على الرغم من المعارضة القوية من قبل منظمات حقوق الإنسان والعديد من الصحفيين والإعلاميين.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن كامبيز نوروزي، وهو أستاذ جامعي أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المذكور لا تضمن حرية الصحافة بل إن العديد من بنوده تنتهك حرية الصحافة بشكل صارخ.ويرى الصحفيون الإيرانيون أن المشكلة الرئيسية في مشروع القانون الجديد والتعديلات المقترحة عليه أنه لا يقدم تعريفاً واضحاً لما يشكل انتهاكاً لقانون الصحافة.

