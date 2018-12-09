اسرائيل: جنودنا اطلقوا النار على عناصر لحزب الله

أعلن الجيشُ الإسرائيلي أنه فتح النار على أشخاص يشتبه بأنهم من عناصرَ حزب الله على الحدود مع لبنان في أول واقعة من نوعها منذ بدء الحملة الاسرائيلية التي تستهدف إغلاق الأنفاق العابرة للحدود التي تتهم اسرائيل حزب الله باستخدامها للتسلل إلى أراضيها.



وأعلنت إسرائيل أن ثلاثة َ أشخاص، هم على ما يبدو نشطاء من حزب الله اقتربوا من قواتِها المتمركزةِ على الجانبِ الإسرائيلي ما أدى إلى إطلاق النار نحوهم وفقا للإجراءات المتبعة وأجبرهم على الفرار.

فيما أعلنت بيروت أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار في الهواء عندما رأوا دورية للجيش اللبناني قرب الخط الأزرق على الحدود.

